БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Котлета по-киевски: капитан Максим Кузьминов

Котлета по-киевски: капитан Максим Кузьминов

Театр на Крещатике Надо отдать должное врагу, операция «Синица» проведена на высоком уровне. Главное управление разведки Украины вообще отличается способностью неприятно удивлять.

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Комментарии
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Виктор Рыбаков
Просрали урода наши спецслужбы....
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43 мин.
n
nicandrovich
У нас мораторий на смертную казнь, к сожалению. Возможна только несудебная расправа под необходимую оборону.
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41 мин.
Александр Рус
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11 мин.

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