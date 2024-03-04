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Взгляд изнутри. Как и зачем делать гастроскопию

Взгляд изнутри. Как и зачем делать гастроскопию

Болезни желудочно-кишечного тракта чрезвычайно распространены. Стрессы, неправильный ритм питания. Зачем всем, имеющим такие проблемы, назначают гастроскопию?  Об этом методе aif.

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Комментарии
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Владимир Аверков
перлы прямо....&quot;чрезвычайно безопасны&quot;....бедный русский язык...А арифметика!!!..В ваттах меряется мощность,а расход энергии-в кВт,МВт и так далее...поэтому приведённые автырем цифры выдают его безграмотность и в этой сфере... расход эл.энергии СК Тянхе составляет 4МВт в ЧАС,то есть в любимую автырем секунду-4000000:3600=1111Вт,что составляет цифру,в 55 раза большую,чем  расход энергии мозгом человека...Автырь,запишись в ШРМ,многим помогало в своё время...
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Глотал я эту кишку в госпитале, ну скажу я вам и писец процедура...
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