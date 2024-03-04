Болезни желудочно-кишечного тракта чрезвычайно распространены. Стрессы, неправильный ритм питания. Зачем всем, имеющим такие проблемы, назначают гастроскопию? Об этом методе aif.
Взгляд изнутри. Как и зачем делать гастроскопию
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Аверков
перлы прямо...."чрезвычайно безопасны"....бедный русский язык...А арифметика!!!..В ваттах меряется мощность,а расход энергии-в кВт,МВт и так далее...поэтому приведённые автырем цифры выдают его безграмотность и в этой сфере... расход эл.энергии СК Тянхе составляет 4МВт в ЧАС,то есть в любимую автырем секунду-4000000:3600=1111Вт,что составляет цифру,в 55 раза большую,чем расход энергии мозгом человека...Автырь,запишись в ШРМ,многим помогало в своё время...
Ответить
5 час.
Ринат Ахметуллин
Глотал я эту кишку в госпитале, ну скажу я вам и писец процедура...
Ответить
4 час.
Свежие комментарии