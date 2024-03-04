Взгляд изнутри. Как и зачем делать гастроскопию

Владимир Аверков

перлы прямо...."чрезвычайно безопасны"....бедный русский язык...А арифметика!!!..В ваттах меряется мощность,а расход энергии-в кВт,МВт и так далее...поэтому приведённые автырем цифры выдают его безграмотность и в этой сфере... расход эл.энергии СК Тянхе составляет 4МВт в ЧАС,то есть в любимую автырем секунду-4000000:3600=1111Вт,что составляет цифру,в 55 раза большую,чем расход энергии мозгом человека...Автырь,запишись в ШРМ,многим помогало в своё время...