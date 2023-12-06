В США заблокировали вынесение на голосование законопроекта о помощи Украине

Законопроект о предоставлении очередного пакета помощи Украине не прошел голосование в сенате США. Об этом стало известно в среду, 6 декабря, во время трансляции заседания, которая велась на сайте верхней палаты американского законодательного органа.
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