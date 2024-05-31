В 2023 году в Братске не было случаев острых отравлений наркотиками среди детей

По результатам мониторинга в 2023 году наркоситуацию в Братске впервые оценили как нейтральную. Областная антинаркотическая комиссия сообщила об этом на заседании, проведенном 29 мая мэром Сергеем Серебренниковым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии