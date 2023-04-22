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Сергей Мельник
Ты точно свинья тупая, триколор ещё Пётр Алексеевич Романов ввёл, так что крайнюю плоть тебе за шиворот чтобы голове...
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А зачем этому жидяре козыреву знать про потенцию,его давно в Амстердаме оголубили ,там дома вплотную стоят , а мужче...
Сбежавшие от прав...
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Будни войны: как живет взвод на передовой
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