В Крыму задержан экстремист, призывавший к насилию против русских

В результате совместных усилий УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю и Пограничного управления ФСБ была пресечена противоправная деятельность 33-летнего гражданина, обвиняемого в экстремистских призывах через интернет.
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