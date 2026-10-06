А вот и обещанный синоптиками мокрый снег. В некоторых районах Омска первые снежинки появились ещё утром, до других округов осадки дошли только сейчас.
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