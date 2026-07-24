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Фомино тепло 24 июля, главные секреты и запреты дня

Фомино тепло 24 июля, главные секреты и запреты дня

24 июля в народном календаре занимает особое место. Этот день получил название Фомино тепло — в честь апостола Фомы, одного из учеников Иисуса Христа, которого в православной традиции почитают как человека крепкой веры, прошедшего через испытания сомнениями и обретшего духовную силу.

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