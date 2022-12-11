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«Я бы выбрал Янниса». Лиллард назвал игрока, который помог бы ему выиграть чемпионат

Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард назвал игрока, который помог бы ему выиграть чемпионат. «Я бы выбрал Янниса.

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