Почему на выставку о «Зените» нужно идти не только болельщикам

В петербургском «Севкабель Порту» открылась выставка «Зенит Петербург. 100 лет вместе». Созданная футбольным клубом и музейным бюро Planet9, она стремится рассказать не столько о голах и очках, сколько о почти мистической связи между командой, городом и его жителями.