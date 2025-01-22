В этом году благоустроят часть территории Ласковского карьера в Тамбове

В этом году будет благоустроена часть территории Ласковского карьера. В прошлом году данное общественное пространство победило в рейтинговом голосовании федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".
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