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Один человек погиб и пять пострадали. Подробности ДТП на трассе Барнаул — Павловск

Один человек погиб и пять пострадали. Подробности ДТП на трассе Барнаул — Павловск

Авария произошла в 05:20 на 39-м километре автодороги А-321 Барнаул — Павловск — граница с Республикой Казахстан Госавтоинспекция раскрыла обстоятельства смертельной аварии, которая произошла ранним утром 27 июля в Павловском районе Алтайского края.

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