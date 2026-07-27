Один человек погиб и пять пострадали. Подробности ДТП на трассе Барнаул — Павловск

Авария произошла в 05:20 на 39-м километре автодороги А-321 Барнаул — Павловск — граница с Республикой Казахстан Госавтоинспекция раскрыла обстоятельства смертельной аварии, которая произошла ранним утром 27 июля в Павловском районе Алтайского края.
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