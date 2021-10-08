Мировое обозрение

55 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • олег олейник
    Это как раз то время , за которое можно "освоить " в свой личный карман бОльшую половину выделенных денег , а потом с...Украина собираетс...
  • олег олейник
    Это как раз то время , за которое можно "освоить " в свой личный карман бОльшую половину выделенных денег , а потом с...Украина собираетс...
  • Валентина Л
    Боже, какой Аполлон!Рада утвердила Ру...

В Европе признали, что газовый кризис имеет внутренние причины

В Европе признали, что газовый кризис имеет внутренние причины

Генеральный директор международной газовой и инжиниринговой компании Linde Engineering Юрген Новицки заявил на полях Петербургского международного газового форума заявил, что европейский газовый кризис вызван исключительно внутренними причинами.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх