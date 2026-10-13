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Пакет новых норм: что изменится для граждан и бизнеса с 1 ноября

Пакет новых норм: что изменится для граждан и бизнеса с 1 ноября

С 1 ноября 2026 года в России вступает в силу ряд законодательных изменений, затрагивающих маркировку товаров, алкогольный рынок, налоговую отчетность и систему государственных платежей.

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