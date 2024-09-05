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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Монако» пытался арендовать Себальоса на прошлой неделе, «Реал» отказал

«Реал» не отпустил Дани Себальоса в «Монако» перед закрытием летнего трансферного окна. Монегаски пытались арендовать 28-летнего хавбека, но мадридский клуб ответил отказом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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