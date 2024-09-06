Цэрану: «По моей информации, успех референдума – на грани»

По мнению политолога Анатола Цэрану, успех референдума 20 октября остается под вопросом, как и явка. «По инсайдерской информации, которую я получаю с территории, все говорит о том, что ситуация на пределе.
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