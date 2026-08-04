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Морган поддержал Джорджину после критики ее фигуры: «Невероятно, что ей приходится что-то объяснять. Ты выглядишь потрясающе, а Криштиану – счастливчик»

Телеведущий Пирс Морган выступил в поддержку Джорджины Родригес . Невеста нападающего Аль-Насра Криштиану Роналду ранее ответила на критические замечания по поводу ее фигуры: «Кто решает, какое тело «идеально»? Криштиану сказал, что я идеальная женщина с прекрасной фигурой» .

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