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Алексей Морозов: «В 2023 году приятно удивили «Адмирал» и «Торпедо», «Спартак» и «Лада». В КХЛ растет конкуренция, усиливается интрига»

«В 2023 году мы вместе получали удовольствие от яркого хоккея, радовались победам своих команд и каждый день развивали лигу, делая ее лучше.

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