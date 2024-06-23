Стало известно, насколько подорожают тарифы на услуги ЖКХ в июле

Тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в РФ подорожают с 1 июля примерно на 10%, рассказала доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева, объяснив повышение инфляцией, сообщает «Прайм».
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