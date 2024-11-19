Цель достигнута – панические настроения в России подогреты... или информационно-психологическая операция Запада и её цели...

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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Эта карта теряет смысл только в одном случае: если Украина начинается и заканчивается в районе Львова (с) Можно только догадаться, сколько миллионов людей в минувшие сутки разглядывали эту карту и искали свои города.

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Комментарии
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Людмила Лиханова
ТОЛЬКО ТАКИЕ ИДИОТЫ КАК ЗАПАД И ПИНДОСИЯ МОГУТ ВЕРИТЬ, ЧТО ЛЮБЫЕ &quot;ПУГАЛКИ&quot; МОГУТ СОЗДАТЬ У НАС ПАНИКУ. СКОРЕЕ ДИКУЮ ЗЛОСТЬ И ЖЕЛАНИЕ ПОРВАТЬ НА...ЕР. ну а &quot;всепропальщикам&quot; совет: валите из России , а те, кто НЕ в России , то валите из гейропы, только КУДА? ГДЕ вы нужны, тыкальщики пальцАми в буковки, вас просто выкинут как использованную туалетную бумагу.
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Людмила Лиханова
Уже давно это озвучили. следите за информацией.
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3 час.
ВР
Вова Рябов
Ответ только один уничтожение страны производителя
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2 час.

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