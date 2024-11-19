Цель достигнута – панические настроения в России подогреты... или информационно-психологическая операция Запада и её цели...

Людмила Лиханова

ТОЛЬКО ТАКИЕ ИДИОТЫ КАК ЗАПАД И ПИНДОСИЯ МОГУТ ВЕРИТЬ, ЧТО ЛЮБЫЕ "ПУГАЛКИ" МОГУТ СОЗДАТЬ У НАС ПАНИКУ. СКОРЕЕ ДИКУЮ ЗЛОСТЬ И ЖЕЛАНИЕ ПОРВАТЬ НА...ЕР. ну а "всепропальщикам" совет: валите из России , а те, кто НЕ в России , то валите из гейропы, только КУДА? ГДЕ вы нужны, тыкальщики пальцАми в буковки, вас просто выкинут как использованную туалетную бумагу.