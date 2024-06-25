Бейрит был помещен под домашний арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере

Константин Бейрит, президент полиметаллического холдинга "Селигдар" и генеральный директор компании "Русские фонды", был помещен под домашний арест по делу о хищении средств негосударственного пенсионного фонда "Уральский федеральный округ".
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