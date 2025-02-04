Военные новости...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военные новости ★ сводки СВО

1 235 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вик Норд
    Всё для фронта,всё для победы,и что бы умертвить всех оккупантов...,бандеровцы тоже к этой категории относятся(да и у...«Маневрирует с ус...
  • Дмитрий Фактурович
    Что-ж ты дурачок округляешь? Правдивые будет выглядеть 45101.4 или 45099.8 военнослужащих.Зеленский: за три...
  • Maxim
    Картечный патрон под агс.. Делов- то..Asia Times: ВВС С...

На видео, как сообщается, применение ВС РФ FPV-дронов "Молния" и "ВТ-40" по позициям ВСУ на Купянском направлении.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх