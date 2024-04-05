Интерес россиян к недвижимости в азиатской стране объяснили

Россияне видят в жилье в Таиланде выгодное вложение. По словам управляющего партнера компании Intermark Global Ирины Мошевой, 64 процента клиентов, приобретающих недвижимость за рубежом, совершают покупку в качестве инвестиции, а 36 процентов — для получения вида на жительство или второго паспорта.