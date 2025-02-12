7 мифов о маленькой квартире, из-за которых она кажется тесной и неудобной даже после дорогого ремонта

Владельцы маленьких квартир изначально находятся в не самом выгодном положении. Мало того, что ограниченная площадь не позволяет разместить всю мебель и декор, которые хочется, так еще и популярные стереотипы мешают обустроить стильное, уютное и комфортное жилье.
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