В ценниках на социальные товары предложили указывать торговую накрутку

Поскольку, как подчеркнули авторы инициативы, в последние годы повышение цен опережает рост доходов Магазины предложили обязать указывать наценку на социально значимые товары, соответствующую инициативу планируют направить в Госдуму, пишет "Парламентская газета".
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