NI: Киеву придется смириться, что мирные переговоры проведут Россия и США

Украине придется смириться с тем, что исход военного конфликта будет зависеть от России и США. В Вашингтоне уже предупредили, что Киеву следует готовиться к территориальным уступкам и отказу от приема в НАТО, сообщило издание National Interest.
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