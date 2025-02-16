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NI: Киеву придется смириться, что мирные переговоры проведут Россия и США

Украине придется смириться с тем, что исход военного конфликта будет зависеть от России и США. В Вашингтоне уже предупредили, что Киеву следует готовиться к территориальным уступкам и отказу от приема в НАТО, сообщило издание National Interest.

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