Трамп посылает Путину и Си «опасный сигнал»: Европа в ужасе от требований США к Украине

Eduard

Эти территории не куплены так называемой&quot;Украиной&quot; которой всего 100 лет,и не Еленским,это наши земли,наше население! А Европа пусть заткнется со своими сказками.Европа была есть и будит всегода разной.Я про зарплаты.Как воевать гонят всех,как зарплата пр всей Европе она разная!