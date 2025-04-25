Союзники США «крайне встревожены» планом Трампа по территориальным уступкам Украины, сообщает CNN. По словам чиновника, представленная в Париже на минувшей неделе концепция администрации предполагает значительные жертвы со стороны Киева, в том числе признание США Крыма территорией России и передачу Украиной больших участков территории Москве.
Трамп посылает Путину и Си «опасный сигнал»: Европа в ужасе от требований США к Украине
Комментарии
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Eduard
Эти территории не куплены так называемой&quot;Украиной&quot; которой всего 100 лет,и не Еленским,это наши земли,наше население! А Европа пусть заткнется со своими сказками.Европа была есть и будит всегода разной.Я про зарплаты.Как воевать гонят всех,как зарплата пр всей Европе она разная!
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17 час.
Eduard
Европа и НАТО,вот реальные преступники.Что они дураками прикидываются!
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17 час.
Eduard
Безопастность?Это ЕС и НАТО распростронили короновирусОни взрывали газопроводы.Они перевороты устраивают.Воруют чужие деньни не Китай,а ЕС! Имбы на себя взглянуть.Незнаю чего Путин церемонится с лилипутами!
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17 час.
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