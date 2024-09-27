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Лидером по прибыльности среди компаний России стала «Роснефть»

Лидером по прибыльности среди компаний России стала «Роснефть»

Лидером по прибыльности среди компаний России стала «Роснефть» Евгения КомароваКак показывает оценка Forbes прибыльности компаний России, суммарные поступления 100 рассмотренных структур превзошли 13,2 трлн рублей.

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