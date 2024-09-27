Лидером по прибыльности среди компаний России стала «Роснефть» Евгения КомароваКак показывает оценка Forbes прибыльности компаний России, суммарные поступления 100 рассмотренных структур превзошли 13,2 трлн рублей.
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