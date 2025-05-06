В Кемерове задержали женщину, укравшую сыр из магазина

В Кемерове охранники поймали женщину, которая пыталась украсть сыр из супермаркета. Об этом 6 мая рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу.
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