Жителей Рязанской области предупреждают о сильном тумане

Его видимость составит 200-700 м.В Рязанской области ожидаются неблагоприятные погодные условия. По данным филиала центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайший час с сохранением утром и днём 5 октября в регионе местами ожидается туман.