ИЗРАИЛЬ ПОДСТАВИЛ И УБИЛ СВОИХ? ОТВЕТЫ О ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ ПОЛУЧЕНЫ ВЛАДЛЕН ЧЕРТИНОВ

7 октября исполнился год с момента нападения ХАМАС на Израиль. Помните эти жуткие кадры убитых в казармах израильских пограничников, запихиваемых в машины террористов израильских девушек, изрешечённых пулями гражданских автомобилей на дорогах? А что если Израиль всё это сам и устроил? Последующие события в регионе, развернушиеся на наших глазах, стали наилучшим подтверждением этой версии.