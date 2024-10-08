7 октября исполнился год с момента нападения ХАМАС на Израиль. Помните эти жуткие кадры убитых в казармах израильских пограничников, запихиваемых в машины террористов израильских девушек, изрешечённых пулями гражданских автомобилей на дорогах? А что если Израиль всё это сам и устроил? Последующие события в регионе, развернушиеся на наших глазах, стали наилучшим подтверждением этой версии.
ИЗРАИЛЬ ПОДСТАВИЛ И УБИЛ СВОИХ? ОТВЕТЫ О ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ ПОЛУЧЕНЫ ВЛАДЛЕН ЧЕРТИНОВ
Комментарии
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Алексей Тан
Ну это же из ЕВРЕЙСКОЙ культуры.... есть затруднения, проблемы... ВОЗГЛАВЬ их!.... представители моссад, ЦРУ, это одного поля ягоды... и мастера делать ДЕНЬГИ... на любой крови!
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19 час.
Валентин Щербаков
Что-то уж слишком инертно наше руководство как по отношению к еврейским убийцам, наглым хохлотварям, так и к террористической пиндосрани....
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17 час.
Алексей Тан
Кого зверь создал, против ЛЮДЕЙ... тот сам и укопает Зверя.... и не надо в их разборки лезти.
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17 час.
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