Будни мужчин. Все что нам интересно

Как утверждают авторитетные западные издания, президент Трамп поручил своему аппарату рассмотреть возможность частичного или даже полного прекращения военной помощи Украине после того, как узурпатор Владимир Зеленский публично унизил его самого и вице-президента США Вэнса.