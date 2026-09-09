В Чите стартовал форум "Моя земля - моя семья"

ЧИТА, 9 сентября. /ТАСС/. Церемония бракосочетания прошла на сцене Забайкальской краевой филармонии во время открытия второго регионального форума семей и традиционных ценностей "Моя земля - моя семья", передает корреспондент ТАСС.
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