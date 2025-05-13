Ефрейтор Фоменко вынес на себе двух раненых сослуживцев из-под огня ВСУ

Минобороны РФ Ефрейтор Роман Фоменко спас жизни двух сослуживцев во время атаки ВСУ. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, сначала боевики обстреляли наши позиции из артиллерии, а потом попытались прорвать оборону российских войск.