Ефрейтор Фоменко вынес на себе двух раненых сослуживцев из-под огня ВСУ

Минобороны РФ Ефрейтор Роман Фоменко спас жизни двух сослуживцев во время атаки ВСУ. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, сначала боевики обстреляли наши позиции из артиллерии, а потом попытались прорвать оборону российских войск.
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