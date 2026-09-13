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Гол и передача Кузнецова не спасли «Сибирь» от поражения в матче с «Автомобилистом»

Гол и передача Кузнецова не спасли «Сибирь» от поражения в матче с «Автомобилистом»

Сегодня, 13 сентября, екатеринбургский «Автомобилист» одержал выездную победу над новосибирской «Сибирью» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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