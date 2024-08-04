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BI: операция по захвату Крыма потребует от Украины колоссальных ресурсов

Несмотря на громкие заявления политиков, армия Украины не способна захватить Крым. Такая операция потребует огромных ресурсов, которыми она не обладает, сообщил отставной полковник корпуса морской пехоты США Марк Кансиан изданию Business Insider.

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