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На севере страны вода дороже! Какие новые тарифы утверждены НАРЭ

На севере страны вода дороже! Какие новые тарифы утверждены НАРЭ

НАРЭ утвердило новые тарифы на воду для потребителей в Сороках и Бричанах, сообщает Noi.md. Таким образом, бытовые потребители в Сороках будут платить по тарифу 15,39 лея за кубометр, а небытовые потребители - по тарифу 35,20 лея за кубометр воды.

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