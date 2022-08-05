На севере страны вода дороже! Какие новые тарифы утверждены НАРЭ

НАРЭ утвердило новые тарифы на воду для потребителей в Сороках и Бричанах, сообщает Noi.md. Таким образом, бытовые потребители в Сороках будут платить по тарифу 15,39 лея за кубометр, а небытовые потребители - по тарифу 35,20 лея за кубометр воды.