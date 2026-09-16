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День медицинского клоуна в России 2026: как помогают пациентам в больницах

День медицинского клоуна в России 2026: как помогают пациентам в больницах

В России 16 сентября отмечают профессиональный праздник медицинские клоуны. Историю дружбы маленькой пациентки и клоуна Тик-Така рассказали в Общественной палате Подмосковья.

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