Жительница Архангельска доверилась «букмекеру» из интернета и потеряла 800 тысяч рублей

Жертвой мошенников в этот раз стала 36-летняя уроженка столицы Поморья. С соответствующим заявлением она обратилась в полициюОна рассказала стражам порядка, что недавно проходила дистанционное обучение в сети.
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