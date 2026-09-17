Беспалов: «Я — служащий, наемный сотрудник»

В интервью «Бизнес-Журналу» глава администрации города Илья Беспалов ответил на множество вопросов. Главу города спросили, можно ли его назвать хозяином Тулы, на что он ответил отрицательно.
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