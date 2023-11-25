15 опечаток, которые поддали жару в обычную СМС-переписку

Многие привыкли быстро набирать текст на телефоне и, не глядя на экран, отправлять сообщения. А между тем автозамена или опечатки способны настолько лихо поменять смысл фразы, что потом придется объясняться перед собеседником.
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