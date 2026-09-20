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Царьград

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Захарова призвала русских требовать исполнения обещаний депутатов

Захарова призвала русских требовать исполнения обещаний депутатов

Мария Захарова из МИД России заявила, что русские должны активно взаимодействовать с избранными депутатами после выборов, требуя от них решения ключевых вопросов, таких как экология и доступность медицины.

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