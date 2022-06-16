Зеркальный тест: какие животные, птицы и насекомые распознают свое отражение

Даже дети не способны узнавать себя в зеркале до 18 месяцев. Казалось бы, что говорить о животных, птицах и тем более насекомых? Однако на самом деле многие из них не только реагируют на зеркала, но и понимают, что в них отражаются они сами.
Даже дети не способны узнавать себя в зеркале до 18 месяцев. Казалось бы, что говорить о животных, птицах и тем более насекомых? Однако на самом деле многие из них не только реагируют на зеркала, но и понимают, что в них отражаются они сами.
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