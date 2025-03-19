Стартовали продажи нового Subaru Forester: сколько стоит «Форестер»6-го поколения в Европе

Subaru объявил о запуске европейских продаж нового поколения своей модели-бестселлера — Subaru Forester 6-й генерации официально поступает к дилерам, а, например, на немецком рынке автомобиль предлагается по цене от 40 000 евро, что по текущему ….
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