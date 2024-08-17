Так держать! Чем удивили боевики ВСУ наших военных на рассвете у села Комаровка

А у села Комаровка ВСУ-шники решили не вступать в бой и приняли решение сдаться. 24 ВСУ-шника из 22-й отдельной мехбригады ВСУ приняли самое правильное решение в своей жизни и организовано сдались в плен нашим бойцам.