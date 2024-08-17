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  • Сергей
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    какие пленные? опять соплежуйство?а эту суку повесить мандой на сосновый сук!!!В Курской области...

Так держать! Чем удивили боевики ВСУ наших военных на рассвете у села Комаровка

Так держать! Чем удивили боевики ВСУ наших военных на рассвете у села Комаровка

А у села Комаровка ВСУ-шники решили не вступать в бой и приняли решение сдаться. 24 ВСУ-шника из 22-й отдельной мехбригады ВСУ приняли самое правильное решение в своей жизни и организовано сдались в плен нашим бойцам.

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Комментарии
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Сергей
Если свинарния будет атаковать Курскую АЭС  - СТЕРЕТЬ англию!!!!!! ПОЛНОСТЬЮ!!!!! НЕТ ТАМ ЛЮДЕЙ - одни ТВАРИ!!!! А уж опосля!!!...
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12 час.
Сергей
Пиндосам приготовиться!!!!!! А страны-шавки пиндосов УНИЧТОЖАТЬ СРАЗУ И ПОЛНОСТЬЮ!!!!!!
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12 час.

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