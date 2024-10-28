Муфтий Чечни назвал запрет хиджабов во владимирских школах нарушением Конституции

Запрет на ношение хиджабов и никабов в школах Владимирской области нарушает Конституцию, которая защищает право на свободу совести и вероисповедания, заявил муфтий Чечни, советник главы республики Салах Межиев .
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