Против блогера Поднебесного возбудили дело за видео со школьницей из Петербурга

Против новгородского блогера Алексея Поднебесного было возбуждено уголовное дело о половом сношении и других действиях сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, а также о развратных действиях.
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