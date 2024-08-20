Политика как он...
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Политика как она есть

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Против блогера Поднебесного возбудили дело за видео со школьницей из Петербурга

Против блогера Поднебесного возбудили дело за видео со школьницей из Петербурга

Против новгородского блогера Алексея Поднебесного было возбуждено уголовное дело о половом сношении и других действиях сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, а также о развратных действиях.

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