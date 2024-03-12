В ЕС могут не одобрить механизм обмена заблокированных активов

Европейские депозитарии Euroclear и Clearstream могут отказаться выдавать лицензии на разблокировку активов, приобретенных через российский механизм выкупа, подчеркнул юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян.
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