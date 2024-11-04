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Россия пообещала КНДР поставки риса до 700 тысяч тонн за поддержку Москвы

Россия пообещала КНДР поставки риса до 700 тысяч тонн за поддержку Москвы

О соглашении двух стран узнала разведка Южной Кореи.КНДР и Россия заключили сделку, которая поможет Северной Корее урегулировать финансовый и продовольственный кризисы.

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Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
В Северной Корее употребляют в пищу другой сорт риса, а не тот  который при варке расползается в кашу. РВСН.
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1 д.
тн
татьяна неструева
а мы  уже  сняли позорные  санкции  с КНДР ?  предатели  .
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1 д.

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