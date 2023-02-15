Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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  • евгений антонов
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Без названия

Без названия

Дорогие подписчики. Я долго был депутатом, но сейчас им не являюсь. Тем не менее мне постоянно пишут мои читатели — просят разъяснений по нормам действующего законодательства, жалуются на несправедливость, на действия и, чаще, бездействие власти.

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